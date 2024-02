Mor el periodista, escriptor i exdiputat de les Corts Valencianes Fernando Delgado

VALÈNCIA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El periodista i escriptor canari i exdiputat a les Corts Valencianes Fernando Delgado ha mort aquest diumenge als 76 anys, ha avançat La Ser i han confirmat a Europa Press fonts properes a ell.

La seva trajectòria periodística passa per una extensa experiència en premsa, ràdio i televisió, en mitjans com La Ser, Radio 3 i RNE. També va ser membre del Consell d'RTVE i va dirigir Tele-Expo. Com a reconeixements, va rebre un Premi Ondas Nacional de televisió i una Antena de Oro per la seva tasca al capdavant de l'informatiu de televisió.

A més, va compatibilitzar la seva periodística amb la d'escriptor. El 1995, va guanyar el Premi Planeta per 'La mirada del otro'; el 2015, el Premi Azorín per 'Sus ojos en mí', entre d'altres. Els llibres de la seva obra poètica van rebre els premis Julio Tovar i Antonio de Viana, i ha publicat llibres d'articles i assajos.

En la política, va ser diputat pel PSPV a les Corts Valencianes de 2015 a 2019 i membre de la Comissió de Cultura de la institució. Al juny de 2023 va renunciar com a president del Patronat del Museu de Belles Arts de València, càrrec que ocupava des de 2021.

"ENS QUEDA LA MEMÒRIA I LA SEVA LITERATURA"

Moltes personalitats del periodisme i la política han mostrat el seu condol a través de les xarxes socials. Així, el PSPV-PSOE ha ressaltat en el seu compte d'X' que "la memòria de Fernando Delgado no ens deixarà mai". "Un home de paraula que sempre ha portat la justícia com a bandera i la igualtat com a objectiu. Descansa en pau. Sempre amb nosaltres", han escrit. Des del PSOE de Tenerife --la seva ciutat natal-- han lamentat la seva pèrdua: "Que la terra li sigui lleu. Descansi en pau".

Així mateix, l'expresident' de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha assegurat que "una petjada inesborrable la deixen molt poques persones". "Fernando Delgado va ser, per a mi, una d'elles", ha afegit, i ha lamentat que "se'ns acaba de marxar Fernando. I és immensa la tristesa". "Només em consola tot el que ens ha ensenyat i estimat. I que Paco Brines ja gaudeix amb ell allà a dalt. Gràcies, amic", ha manifestat en el seu missatge, acompanyat d'una foto seva al costat del periodista.

Altres socialistes com l'exsíndic Manolo Mata i l'exconsellera de Sanitat i portaveu de la formació a l'Ajuntament d'Alacant, Ana Barceló, han trasllat també els seus missatges. "Company, amic, confident, guia, llum. Algú del qui sempre aprenies i a qui admiraves", ha escrit el primer, al costat de diverses imatges, mentre que Barceló s'ha mostrat "consternada" i li ha desitjat que la "terra et sigui lleu".

Des del PP, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expressat el seu "profund pesar" per la defunció de Fernando García Delgado. "El seu llegat en la literatura i el periodisme perdurarà com a inspiració per a les futures generacions", ha dit, i ha traslladat les seves condolences a la seva família i éssers estimats.

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha lamentat "molt la pèrdua de Fernando Delgado". "Era una persona extraordinària i donava gust escoltar-lo i llegir-lo. Perdem a un gran. a.c.s.", ha afegit.

El portaveu de Compromís en el Senat, Enric Morera, ha mostrat la seva "pena" per la mort del seu "amic" Fernando Delgado, a qui s'ha referit com una "bona persona, culta i entranyable". "Va obrir camins. Ja està amb el seu gran amic Francisco Brines i Didin Puig. Ens queda la memòria i la seva literatura. El trobarem a faltar. a.c.s.".