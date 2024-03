Mor la periodista cultural Anna Pérez Pagès

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La periodista cultural Anna Pérez Pagès ha mort aquest dijous a la matinada, segons ha informat Betevé, que ha transmès el condol a la família i l'ha definit com "una professional extraordinària, un referent del periodisme cultural i una companya immensament generosa".

Pérez Pagès va dirigir a Betevé el magazín cultural 'Àrtic', va dirigir i va presentar l'espai d'entrevistes 'A escena' i va participar en el programa literari 'Qwerty'.

Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (UB), en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i diplomada en Arts Escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va col·laborar en diferents mitjans de comunicació.

En una piulada recollida per Europa Press, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha destacat que Pérez Pagès era una persona "apassionada de la cultura que ha dedicat tota la seva vida a difondre-la", i ha enviat una abraçada a la família i amics.

Diferents entitats culturals com la Institució de les Lletres Catalanes, el Teatre Lliure, la Sala Beckett, la plataforma Actua Cultura i el Teatre Poliorama i periodistes han transmès a través de les xarxes el seu condol per la defunció de la periodista.