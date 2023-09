Mor Pepe Domingo Castaño, llegenda de la ràdio esportiva, als 80 anys

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El presentador i locutor de la ràdio esportiva Pepe Domingo Castaño ha mort "de manera sobtada" als 80 anys aquest diumenge de matinada a Madrid, ha confirmat el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, en el qual participava.

"El dia que mai no volíem que arribés, ha arribat. Aquesta matinada ha mort Pepe Domingo Castaño als 80 anys. No sabem què dir perquè el Pepe per a nosaltres ho era tot", ha informat 'Tiempo de Juego'. "Ha mort a l'Hospital de la Zarzuela de Madrid. El Pepe s'ha anat de manera sobtada, envoltat dels seus", ha informat.

Nascut a Lestrove (Corunya) el 1942, Castaño va iniciar la seva carrera a Radio Galícia, afiliada de la Cadena SER, abans d'anar-se'n a Madrid per començar la seva carrera com a cantant i presentar el seu primer programa de música, 'Club Musical'.

Va presentar també altres programes com 'Biblioteca Joven', 'A todo ritmo' o 'Voces de 45', i el 1973 va fer el salt a la Cadena SER. El 1975 va guanyar el primer dels seus premis Ondas amb 'El gran musical', mateix any en el qual es va convertir en número 1 dels 40 amb 'Neniña'.

A TVE va presentar, del 1979 al 1983, el programa '300 millones', tot i que la seva gran fama entre el públic li va arribar, a partir del 1988 com la veu de 'Carrusel deportivo', programa en el qual va fer tàndem primer amb Antonio Martín Valbuena i després amb Paco González.

El 2010 va abandonar la cadena després de l'acomiadament de González i va fitxar per la COPE, on ha treballat fins ara. "La ràdio ja no tornarà a sonar mai igual sense tu. Aquesta família ja no tornarà mai a bategar igual sense tu, però, per tu, continuarem... Encara no sabem com ho farem, però continuarem omplint el buit que ens deixes amb vida i ràdio. T'estimem, Pepe, t'estimem i t'estimarem sempre com tu ens has ensenyat, amb alegria i units", han expressat els seus companys a les xarxes socials.