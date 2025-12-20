Mor el pedagog Joaquim Arenas, impulsor de la immersió lingüística i Illa envia el seu condol

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
El mestre, pedagog i lingüista Joaquim Arenas i Sampera ha mort aquest dissabte i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat les seves condolences als familiars en un missatge a X, recollit per Europa Press.
Arenas, nascut a Mataró (Barcelona) el 1938, va ser un dels impulsors del model d'immersió lingüística com a cap del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 i 2003, i va escriure diversos llibres sobre educació i llengua.
Arran de la seva trajectòria, va rebre reconeixements com la Creu de Sant Jordi l'any 2003, la Medalla d'Honor del Parlament el 2022 i el premi especial del jurat dels Premis Martí Gasull i Roig, atorgats per Plataforma per la Llengua, també el 2022.
Illa l'ha definit com "una figura clau per preservar el català durant el franquisme i fer d'ella una llengua inclusiva, de tots i totes, durant la democràcia".
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha escrit en un missatge a X que Arenas "deixa un llegat de compromís inesborrable amb la llengua i amb Catalunya", i Òmnium s'ha referit textualment a ell com una de les figures més importants de la llengua catalana.