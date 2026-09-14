Mor la pastora més longeva de Catalunya, Marina Vilalta, als 99 anys

GIRONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La pastora en actiu més longeva de Catalunya, Marina Vilalta, s'ha mort aquest diumenge a la nit als 99 anys, segons han explicat fonts municipals a Europa Press i ha avançat 3Cat.
Nascuda a Ogassa (Girona) i resident a Bruguera (Girona), poble pertanyent a Ribes de Freser, Vilalta va començar a pasturar als 5 anys juntament amb el seu pare.
El 2020, la pastora va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya com un reconeixement a la seva trajectòria vital i vinculació amb la ramaderia.
"La seva devoció pel camp, la feina amb el bestiar i el manteniment de tradicions orals a la comarca del Ripollès, participant en festivals com el Càntut, són exemples de la importància del treball en el món rural i de la resiliència de les persones que s'hi dediquen", explicava la Generalitat el 2022 sobre Vilalta.
També compta amb una biografia, escrita pel periodista Abraham Orriols el 2023, amb el títol 'Una vida a les muntanyes', de l'editorial Ara Llibres.