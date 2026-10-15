Mor la passatgera d'una moto en un xoc amb un camió a l'AP-7 a Garrigàs (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La passatgera d'una moto ha mort aquest dijous al matí després de xocar amb un camió a l'AP-7 a l'altura de Garrigàs (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'accident s'ha produït per causes que encara s'investiguen al punt quilomètric 35,8 de l'autopista i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 07.38.
El conductor de la moto ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en l'helicòpter del SEM a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
En total s'han activat sis patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM, a més del seu helicòpter medicalitzat.
L'autopista ha quedat tallada en sentit nord i s'han fet desviaments senyalitzats per la sortida 40 a Bàscara, on a les 09.30 encara es registraven 3 quilòmetres de retencions.