Mor la passatgera davantera d'un cotxe en un accident a l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona)

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La passatgera davantera d'un turisme ha mort aquest dimecres a la tarda després de xocar amb un camió a l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) en sentit nord, en un accident que ha obligat a tallar dos carrils, ja reoberts, però amb retencions d'uns vuit quilòmetres, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Concretament, l'avís s'ha produït a les 15.47 hores al punt quilomètric 102,1 de l'autopista, i hi han acudit set ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès una dona en estat menys greu, traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i dos homes donats d'alta in situ.
A més a més, els Mossos d'Esquadra han activat cinc patrulles i els Bombers de la Generalitat quatre dotacions; es tracta de la 139a víctima mortal que perd la vida a les carreteres catalanes des de començaments d'any.