Mor un passatger d'una furgoneta que ha xocat amb un camió a l'AP-2 a Montblanc (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El passatger davanter que viatjava en una furgoneta ha mort aquest dilluns al matí en un xoc amb un camió a l'AP-2 a Montblanc (Tarragona) en direcció Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que s'investiguen, els vehicles han xocat cap a les 8 i un home de 55 anys ha acabat morint, i, pel que fa a la resta d'ocupants de la furgoneta, un ha resultat ferit greu i 6 més estan lleus.
Els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i el conductor de l'altre vehicle n'ha sortit il·lès.
Al lloc de l'accident hi han acudit 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 6 unitats terrestres, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, l'autopista ha quedat tallada en sentit Lleida fins a les 10.15 hores, quan s'ha pogut reobrir un carril, i la circulació ha quedat totalment restablerta cap a les 12.