Mor el pare de Leo Messi, Jorge Messi, als 68 anys

Robert Michael/dpa - Arxiu
MADRID 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El pare del futbolista argentí Leo Messi, Jorge Messi, ha mort aquesta matinada als 68 anys en un hospital de la ciutat de Rosario (Argentina) després de diversos mesos de malaltia, segons ha informat el diari en línia argentí Infobae.
Va ser una figura fonamental en la carrera del seu fill, amb el qual es va traslladar a viure a Barcelona l'any 2000, després de passar per les categories inferiors de Newell's, perquè aquest pogués jugar al FC Barcelona, on es va mantenir fins a 2021. Va exercir com a representant de l'actual futbolista de l'Inter Miami.
Empresari i representant, Jorge Messi estava casat amb Celia Cuccittini, amb la qual va tenir quatre fills: Leo, Rodrigo, Matías i María Sol.
La seva absència als partits de la selecció d'Argentina durant el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà 2026 i les llàgrimes del seu fill en anotar al primer partit de l'albiceleste van suscitar els rumors, que van ser aplacats amb un comunicat de la família el 18 de juny.
"La família Messi informa que Jorge travessa una situació de salut. En aquests moments es troba sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement dins del quadre que presenta", va informar llavors la família, que va lamentar la falta de "sensibilitat, respecte i escrúpols" amb la qual algunes persones van tractar la situació.