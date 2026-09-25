Mor un parapentista després de patir un accident a Santpedor

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Un parapentista ha mort aquest divendres al matí després de patir un accident prop de la carretera BV-4501, a Santpedor (Barcelona), han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'ha rebut a les 9.40 hores i fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
Els Bombers han assegurat el perímetre per la caiguda d'un cable elèctric i han avisat la companyia, que ha hagut de fer un tall de tensió i instal·lar una presa de terra perquè els cossos d'emergències poguessin treballar amb seguretat.