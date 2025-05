Mor un pagès de 75 anys a Alpicat (Lleida) després de caure amb el seu tractor per un marge

LLEIDA 15 maig (EUROPA PRESS) -

Un pagès de 75 anys ha mort aquest dimecres al voltant de les 20:15 hores a Alpicat (Lleida) després de caure amb el seu tractor per un marge mentre treballava al camp, han confirmat els Mossos d'Esquadra a Europa Press aquest dijous.

Segons ha avançat el 'Segre', l'home va caure amb el seu vehicle per un marge amb gran desnivell i el tractor va acabar encastat a la masia de la seva propietat.

La policia catalana espera a l'anàlisi del forense per determinar les causes de la mort, ja que no es descarta que l'home patís una indisposició o una aturada cardíaca abans de precipitar-se pel marge.