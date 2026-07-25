Mor ofegat un jove de 21 anys al canal marítim d'Amposta (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Un jove de 21 anys ha mort ofegat la matinada d'aquest dissabte al canal marítim d'Amposta (Tarragona), segons confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.
Van rebre un avís sobre les 23.45 hores de la policia local del municipi que hi havia dos joves que s'estaven banyant en una zona del canal propera al Pont de Pedra i un d'ells no podia sortir.
Per això, van activar 14 dotacions, entre elles la unitat subaqüàtica del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i la unitat de drons.
Prop de les 04.00 hores va ser localitzat el cos surant en l'aigua i en extreure-ho van confirmar que havia mort.
El cadàver va ser trobat 7 quilòmetres més a baix de la zona on va ser vist per última vegada.