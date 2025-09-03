Mor ofegat un home que es banyava a la zona del Port de Tarragona

TARRAGONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort ofegat la matinada d'aquest dimecres mentre es banyava a la zona del Port de Tarragona, han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
El telèfon 112 va rebre l'alerta a les 01.30 hores, quan un testimoni va avisar que una persona havia entrat a l'aigua a la zona del Moll de Pescadors, al barri del Serrallo, i no havia sortit.
Es van desplaçar una vintena d'efectius de Bombers de la Generalitat amb 9 dotacions, entre els quals figuraven submarinistes del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), així com la Policia Portuària, Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana de Tarragona, Cruz Roja i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La recerca es va efectuar sota l'aigua amb focus per revisar la zona de la plataforma del port i els amarris propers, així com amb embarcacions, mentre que per terra es van realitzar comprovacions de les embarcacions atracades i també es va pentinar la zona urbana.
Finalment, els bussos especialitzats del GRAE van localitzar el cos sense vida de la víctima poc abans de les 4.00 hores prop de la zona en la qual se li havia vist per última vegada i ho van assegurar i van senyalitzar fins que la comitiva judicial va autoritzar la seva extracció de l'aigua.