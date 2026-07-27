Mor ofegat un home que es banyava en una platja de Cunit i un altre a Lloret

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 82 anys ha mort ofegat aquest dilluns mentre es banyava a la platja de Ponent de Cunit (Tarragona) i un altre de 71 anys va morir divendres a la platja de Fenals de Lloret de Mar (Girona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.
A Cunit, l'avís s'ha produït a les 10.50 hores i alertava que diverses persones havien tret de l'aigua un banyista inconscient i els metges del SEM no l'han pogut reanimar.
Sobre el banyista de Lloret, l'home va perdre la vida divendres cap a les 13 després que els serveis d'emergència li practiquessin les maniobres de reanimació sense èxit.
Amb aquestes víctimes ja són 15 les persones que han mort a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant l'estiu.