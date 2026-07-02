Mor ofegat un home de 74 anys al pantà de Sant Antoni a Conca de Dalt (Lleida)

LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 74 anys de nacionalitat espanyola ha mort ofegat aquest dijous a la tarda al pantà de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt (Lleida).
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 12.55 hores sobre un banyista que havien tret inconscient de l'aigua, informa Protecció Civil en un comunicat.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 2 unitats terrestres i 1 helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 2 unitats dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d'Esquadra.
Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
És la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny; la campanya de l'any anterior es va tancar amb 5 persones mortes.