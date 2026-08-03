Mor ofegat un home de 73 anys a la piscina municipal de Jorba (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 73 anys ha mort ofegat a la tarda d'aquest diumenge a la piscina municipal de Jorba (Barcelona), segons ha informat Protecció Civil aquest dilluns en un comunicat.
L'avís al 112 va ser a les 18:16 hores, moment en què el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
És la desena víctima mortal en piscines catalanes des del passat 15 de juny, per la qual cosa Protecció Civil recorda en el comunicat que cal "extremar" les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu".