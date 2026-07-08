Mor ofegat un home de 70 anys en una platja de Calafell (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 70 anys ha mort ofegat aquest dimecres al migdia a la platja de l'Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicat.
El 112 ha rebut l'avís a les 12.48 que havien tret un banyista de l'aigua inconscient i li estaven fent maniobres de reanimació.
S'hi han desplaçat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han provat de salvar-li la vida sense èxit, i també quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències judicials.