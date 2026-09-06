Mor ofegat un home de 69 anys a la platja de Colera (Girona) el dissabte

GIRONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Un home de 69 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava a la platja de la Cala Rovellada de Colera (Girona), que no té servei de vigilància.
L'avís al 112 es va produir a les 18.01 hores i es van mobilitzar dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, informa Protecció Civil en un comunicat.
Les maniobres de reanimació no van tenir èxit i els serveis d'emergència van certificar la mort de la víctima.