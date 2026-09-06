Publicat 06/09/2026 09:36

Mor ofegat un home de 69 anys a la platja de Colera (Girona) el dissabte

GIRONA 6 set. (EUROPA PRESS) -

Un home de 69 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava a la platja de la Cala Rovellada de Colera (Girona), que no té servei de vigilància.

L'avís al 112 es va produir a les 18.01 hores i es van mobilitzar dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, informa Protecció Civil en un comunicat.

Les maniobres de reanimació no van tenir èxit i els serveis d'emergència van certificar la mort de la víctima.

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