Mor ofegat un home de 61 anys a la platja de L'Estartit (Girona)

GIRONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte per la tarda a la platja de L'Estartit, a Torroella de Montgrí (Girona), mentre es banyava mar endins.
L'home era en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar, sense poder tornar, informa Protecció Civil en un comunicat.
En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja.
Amb aquesta víctima són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat 1 helicòpter medicalitzat i 3 ambulàncies, els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions terrestres, i s'ha alertat a Salvament Marítim i a la Policia Local.