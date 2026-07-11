Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 47 anys ha mort ofegat aquest divendres a la nit mentre es banyava a la platja de Prat d'En Forés-Regueral a Cambrils (Tarragona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 22.15 hores d'aquest divendres i al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van realitzar maniobres de reanimació sense èxit i van confirmar la mort de l'home per parada cardiorespiratòria.
Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes en platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany, per la qual cosa Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu.