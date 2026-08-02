Mor ofegada una dona a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest diumenge mentre es banyava a la cala del Maset, prop de la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Girona).
Després de rebre un avís a les 14.10 a través del telèfon 112, una embarcació de Salvament Marítim ha traslladat la dona a un punt de socors, ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li han practicat maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida.
El SEM ha mobilitzat a 3 unitats terrestres, els Mossos hi han desplaçat una patrulla i en el moment dels fets hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol.
Amb aquesta víctima, ja són 16 les persones mortes aquest any a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, segons Protecció Civil.