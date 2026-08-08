Mor ofegada una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió (Lleida)

LLEIDA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 97 anys ha mort ofegada aquest divendres a la nit en una piscina particular dels Plans de Sió (Lleida), segons informa Protecció Civil en un comunicat aquest dissabte.
L'avís al 112 es va rebre a les 20.30 hores, informant de l'accident, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va movilitzar una ambulància, "però no va poder fer gens per salvar-li la vida"; i, els Mossos d'Esquadra van desplaçar 4 patrulles fins al lloc.
Es tracta de la desena víctima mortal en les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny; a més, des de l'inici de la temporada, unes 30 persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, "la majoria infants".