Mor ofegada una dona de 43 anys en una platja de Castelló d'Empúries (Girona)

GIRONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

Una dona de 43 anys ha mort ofegada aquest dimecres a la tarda a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil en un comunicat aquest dijous.

L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 15.55 hores i indicava que hi havia una dona a l'aigua que es trobava malament, i un cop fora, li van practicar les maniobres de reanimació.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va desplaçar dues unitats terrestres, que un cop allà van continuar amb les maniobres, però van resultar infructuoses, i el cos de Mossos d'Esquadra va mobilitzar dues patrulles i es va fer càrrec de les diligències.

A la platja on es va produir l'incident hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera groga per l'estat de la mar.

Aquesta és la sisena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.