BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Un nadó d'onze mesos ha mort aquest dijous a Fonollosa (Barcelona) després de ser mossegat pel gos de la família i no haver-se pogut recuperar de les ferides.

Els fets van succeir al voltant de les 18 hores i en l'àmbit familiar, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Han indicat que el gos no és considerat com de raça perillosa i que investiguen la mort com un succés accidental.