Mor un motorista en xocar contra un camió a l'AP-7 a l'altura del Papiol (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dimarts al punt quilomètric 162 de l'AP-7 en direcció Girona, al seu pas pel Papiol (Barcelona), després de patir una col·lisió per encalç amb un camió a les 13.43 hores per causes que els Mossos d'Esquadra encara investiguen, informa en un comunicat el Servei Català de Trànsit (SCT).
A conseqüència del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que s'han desplaçat fins al lloc de l'accident.
Amb aquesta defunció, ja són 35 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any, de les quals 16 eren motoristes, segons les dades provisionals del SCT.