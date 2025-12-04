Mor un motorista en xocar amb un turisme a la BV-1201 a Castellbisbal

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dijous al matí després de xocar amb un turisme al punt quilomètric 8,8 de la BV-1201 a Castellbisbal (Barcelona), accident en què el conductor del cotxe ha resultat il·lès, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 06.48 hores i han activat dues patrulles, mentre que els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb tres unitats i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb tres ambulàncies.
Aquesta és la 134a víctima mortal a les carreteres catalanes des de començaments d'any, 44 de les quals motoristes.