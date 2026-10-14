Mor una motorista en xocar amb un camió al districte barceloní de les Corts aquest dimarts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Una motorista va morir en un accident de trànsit després de xocar amb un camió a la confluència de travessera de les Corts amb Gran Via de Carles III del districte de les Corts aquest dimarts a les 13.17 hores, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
A conseqüència del sinistre, els dos ocupants de la motocicleta van resultar ferides i la conductora, una noia de 19 anys, va ser atesa pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on va morir poc després.
La passatgera de la motocicleta també va ser traslladada pel SEM a un centre hospitalari en estat greu.
Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Aquesta és la quinzena víctima mortal a causa d'un accident de trànsit a la ciutat aquest 2026.