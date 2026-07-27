Mor un motorista en un xoc a l'N-340 a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dilluns al matí en xocar amb un camió a l'N-340 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut a les 11.55 l'avís del xoc al punt quilomètric 1206,9 de la via, que s'ha produït per causes que encara s'investiguen.
Al lloc s'hi han desplaçat 4 patrulles de la policia catalana, 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i 1 dotació dels Bombers de la Generalitat.