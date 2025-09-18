Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe en un camí a Vilanova de Segrià (Lleida)

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dijous sobre les 19.30 hores després de xocar frontalment amb un cotxe en un camí asfaltat a Vilanova de Segrià (Lleida).
En un comunicat aquest dijous, el Servei Català de Trànsit (STC) ha explicat que la conductora del turisme ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Al lloc de l'accident s'han traslladat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).