Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a la N-145 a la Seu d'Urgell (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Un home de 51 anys va morir diumenge després de xocar frontalment en la seva motocicleta amb un turisme a la N-145 a la Seu d'Urgell (Lleida), on va resultar ferit crític i va morir a l'hospital del municipi.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 18.28 hores d'aquest diumenge i el xoc, en el qual els ocupants del turisme van resultar il·lesos, es va produir en el punt quilomètric 0,7 de la carretera.
Els Mossos d'Esquadra van activar quatre patrulles, els Bombers de la Generalitat dues dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) una ambulància i un helicòpter medicalitzat.