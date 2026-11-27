GIRONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme aquest divendres a la tarda a l'N-260 a Avinyonet de Puigventós (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.57 hores després que, per causes que s'investiguen, es produís una col·lisió frontal al punt quilomètric 42,60 de la N-260 entre una motocicleta i un turisme.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida del motorista.