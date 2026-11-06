Mor un motorista en un xoc amb un autocar a la GI-682 a Tossa de Mar (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest divendres a la tarda després de xocar amb un autocar al punt quilomètric 18,6 de la GI-682 a Tossa de Mar (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre tots dos vehicles, i a l'autocar viatjaven unes 20 persones que han resultat il·leses.
L'avís s'ha rebut a les 15.52 i s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).