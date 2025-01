Mor un motorista en sortir-se de la via a la TV-2441 a Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest diumenge al migdia en sortir-se de la via al punt quilomètric 2,80 de la carretera TV-2441, en el terme municipal d'Aiguamúrcia (Tarragona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'estan investigant, el motorista ha patit una sortida de la via passades les 12.00 i ha caigut, i a conseqüència de l'accident ha perdut la vida.

Amb aquesta víctima, són quatre les persones mortes en accidents de trànsit en els primers dies del 2025 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.