Mor un motorista en sortir de la via a l'N-260 a Toses (Girona)

GIRONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort després de sortir de la via aquest dissabte a l'N-260, a l'altura del punt quilomètric 139,5, a Toses (Girona) per causes que s'investiguen.

Amb aquesta víctima, són 72 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes el 2023, de les quals 25 eren motoristes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT), informa en un comunicat.

Després de rebre l'avís a les 10.26 hores, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; dues dotacions de Bombers de la Generalitat; una unitat conjunta del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una ambulància i dos helicòpters medicalitzats del SEM.