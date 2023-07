Mor un motorista en sortir de la via a l'L-303 al seu pas per Puigverd d'Agramunt (Lleida)

LLEIDA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista va morir dimecres a la tarda en sortir de la carretera en el quilòmetre 19,4 de l'L-303, al seu pas per Puigverd d'Agramunt (Lleida), ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

La víctima, de 54 anys i veí de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), va patir una sortida de la via per causes que encara s'investiguen, i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 19.57 hores.

Amb aquesta víctima, ja són 83 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa vial interurbana de Catalunya --segons dades provisionals--, de les quals 30 eren motoristes.