Mor un motorista en sortir de la via a la C-59 a Sant Quirze Safaja (Barcelona)

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest diumenge en sortir-se de la via al quilòmetre 27,9 de la C-59 a Sant Quirze Safaja (Barcelona), per causes que encara s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.48, informa el Servei Català de Trànsit (SCT), i han desplaçat quatre patrulles, així com els Bombers de la Generalitat amb una dotació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb dues.

Amb aquesta víctima, són 134 les persones que han mort en accident de trànsit en 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.