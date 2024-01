Mor un motorista en sortir de la via a la C-352 a Canovelles (Barcelona)

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dilluns en sortir de la via al quilòmetre 26,3 de la C-352 a Canovelles (Barcelona) per causes que encara s'investiguen.

És la setena persona que mor per accident aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons les dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Després de l'accident, el motorista ha resultat ferit crític i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), on finalment ha mort.