Mor un motorista en sortir-se de la via a la C-32 a l'altura del Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda en sortir-se de la via quan circulava per la C-32 a l'altura del Vendrell (Tarragona), per raons que encara es desconeixen.
Es tracta de la víctima mortal número 100 en les carreteres interurbanes catalanes en el que va d'any, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Després de l'incident, del qual els Mossos d'Esquadra han rebut avís sobre les 15 hores, la policia catalana ha enviat 4 patrulles, els Bombers de la Generalitat 2 dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SRM) diverses unitats.