Mor un motorista en sortir de la via a la C-32 a l'altura d'Arenys de Mar (Barcelona)

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda al punt quilomètric 111,5 de la C-32, a l'altura d'Arenys de Mar (Barcelona), després de sortir de la via i caure per causes que encara s'investiguen.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.24 i han activat cinc patrulles, mentre que els Bombers de la Generalitat han activat tres dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) dues unitats terrestres, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2025, de les quals 20 són motoristes, segons dades provisionals.