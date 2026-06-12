Mor un motorista en una sortida de via a l'N-260 entre Montferrer i Castellbò (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 74 anys ha mort aquest divendres en un accident a l'N-260 entre Montferrer i Castellbò (Lleida), on per causes que s'investiguen ha patit una sortida de via, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.08 hores i han mobilitzat dues patrulles, si bé els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) una unitat terrestre i el seu helicòpter medicalitzat.
L'accident ha provocat una afectació a la via i s'ofereix un pas alternatiu en aquest punt de l'N-260.