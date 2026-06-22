Mor un motorista en una sortida de l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en una sortida de l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) en direcció a la capital catalana aquest dilluns a les 9.43 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Arran del sinistre, s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, són 62 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, 29 de les quals motoristes.