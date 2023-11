Mor un motorista per una col·lisió frontal a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 46 anys ha mort per una col·lisió frontal amb un vehicle aquest dissabte a la via C-37 a l'altura de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), informa aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT).

El motorista i el vehicle van xocar per causes que encara s'investiguen i arran de la col·lisió el motorista va resultar ferit crític i va ser evacuat a l'Hospital Althaia de Manresa (Barcelona), on posteriorment ha mort.

En l'accident, també s'hi van veure implicats una altra moto i dos turismes més, i va causar un ferit en estat menys greu que va ser traslladat al mateix centre hospitalari.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 17.46 hores i van activar dues patrulles, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima mortal, són 137 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 50 de les quals eren motoristes, segons dades provisionals de l'SCT.