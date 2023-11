Mor un motorista a l'N-II després de sortir de la via a Fornells de la Selva (Girona)

GIRONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 25 anys ha mort aquest dilluns de matinada a l'N-II després de sortir de la via a la localitat de Fornells de la Selva (Girona) per causes que encara s'investiguen.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, la víctima és la número 130 d'aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Els Mossos d'Esquadra hi han enviat diverses patrulles després de rebre l'avís a les 3.00 hores, els Bombers de la Generalitat han activat una dotació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) dues unitats.