Mor un motorista després de xocar amb un turisme a la C-17 a Parets del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 66 anys ha mort aquest dilluns al matí després de xocar amb un turisme al punt quilomètric 13,7 de la carretera C-17 a Parets del Vallès (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat amb diverses patrulles i han detingut el conductor del turisme per presumpte abandonament del lloc de l'accident, i el Sistema d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat cinc dotacions.
L'avís de l'accident s'ha produït a les 09.04 i el motorista ha estat evacuat en estat crític a l'Hospital de Mollet (Barcelona), on ha mort, i la policia catalana n'investiga les causes.