Mor un motorista després de xocar amb un senglar a la C-35 a Maçanet de la Selva (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort després de xocar amb un senglar a la C-35 a Maçanet de la Selva (Girona) aquest diumenge sobre les 17.29 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que s'investiguen, una motocicleta amb dos ocupants ha impactat contra un senglar que ha irromput a la via i, a conseqüència de la col·lisió, el conductor del vehicle va morir i l'acompanyant va resultar ferida crítica i va ser evacuada a l'hospital Josep Trueta de la capital gironina.
Arran del sinistre es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, són 104 les persones que han mort aquest any en les carreteres catalanes.