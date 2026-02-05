Mor un motorista després de xocar amb un cotxe a l'A-2 a Castellbisbal

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 51 anys va morir dimecres a la nit després de xocar "per causes que s'estan investigant" amb un cotxe a l'A-2 a l'altura de Castellbisbal (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.
L'accident es va produir al punt quilomètric 592,8 i l'avís es va produir a les 22.16 hores, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra hi van acudir amb tres patrulles, els Bombers de la Generalitat amb tres més i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar tres ambulàncies.
Es tracta de la setena víctima mortal a les carreteres catalanes des de començaments del 2026.