Mor un motorista després de xocar amb un camió a la TV-7211 a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dimecres després de xocar amb un camió a les 13.33 per raons desconegudes mentre circulava per la TV-7211 a l'altura de Reus (Tarragona).

Amb aquesta víctima, de 57 anys i veí de Constantí (Tarragona), ja són onze les persones que han mort a les carreteres catalanes des que va començar l'any, cinc de les quals eren motoristes.

La via on s'ha produït l'accident continua tallada, i al lloc hi han acudit cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).