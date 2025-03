Mor un motorista després de sortir-se de la via i caure per un talús a la T-702 a Cabacés (Tarragona)

TARRAGONA 22 març (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dissabte després de sortir-se de la via i caure per un talús al punt quilomètric 27 de la T-702 a Cabacés (Tarragona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.48, després que, per causes que encara s'estan investigant, un motorista ha caigut a la via i després s'ha precipitat per un talús.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha acudit al lloc per traslladar el ferit, que ha mort, i amb aquesta víctima són 36 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que va d'any, segons les dades provisionals.