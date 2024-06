Mor un motorista després de sortir de la via a la C-60 a Argentona (Barcelona)

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 anys veí de Mataró (Barcelona) ha mort aquest dissabte a la matinada després de sortir de la via a la carretera C-60 a Argentona (Barcelona) i el seu acompanyant ha resultat ferit greu i traslladat a l'Hospital de Mataró.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 03.47 hores i s'han activat dues patrulles de Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

S'investiguen les causes de la sortida de via i amb aquesta mort sumen 55 les víctimes mortals en accidents a les carreteres catalanes aquest any.