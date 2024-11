Mor un motorista després de sortir-se de la via a la B-225 a Castellbisbal (Barcelona)

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 23 anys, veí de Sant Andreu de la Barca, ha mort aquest dissabte després de sortir-se de la via en el punt quilomètric 3,40 de la carretera B-225 a Castellbisbal (Barcelona), segons informa aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 18.29 hores, després que, per causes que encara s'estan investigant, un motorista se sortís de la via.

Amb aquesta víctima, són 123 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 46 d'elles motoristes, segons les dades provisionals.